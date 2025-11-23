Wanderer hatten Angst: Bergung bei Minus 14 Grad

Von dort aus wanderten sie gemeinsam mit Freunden über den rot markierten Weg bis zur sogenannten Bärenbadalm. Während dort Freunde die Tour beendeten, stiegen die beiden Deutschen weiter auf. Aufgrund der Schneelage von bis zu 30 Zentimetern und der schwierigen Wegfindung kamen der Mann und die Frau jedoch nur sehr langsam voran.