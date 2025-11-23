Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche in Bergnot

Wanderer hatten Angst: Bergung bei Minus 14 Grad

Tirol
23.11.2025 08:10
Ein Heli holte die beiden Wanderer vom Berg.
Ein Heli holte die beiden Wanderer vom Berg.(Bild: ZOOM Tirol)

Kurioser Einsatz des Teams des Rettungshubschraubers am Freitag in Pertisau im Tiroler Bezirk Schwaz. Zwei deutsche Wanderer (beide 23 Jahre alt) mussten bei Minus 14 Grad vom Berg geborgen werden. Sie hatten Angst bekommen und einen Notruf abgesetzt.

0 Kommentare

Die beiden Deutschen (23) aus dem Landkreis Aschaffenburg wollten am Freitag in Richtung eines Aussichtspunktes aufbrechen. Deshalb starteten sie gegen 11 Uhr ihre Wanderung bei der Talstation der Karwendelbahn in Pertisau.

Von dort aus wanderten sie gemeinsam mit Freunden über den rot markierten Weg bis zur sogenannten Bärenbadalm. Während dort Freunde die Tour beendeten, stiegen die beiden Deutschen weiter auf. Aufgrund der Schneelage von bis zu 30 Zentimetern und der schwierigen Wegfindung kamen der Mann und die Frau jedoch nur sehr langsam voran.

Zitat Icon

Von der Rettungsleitstelle wurden ein nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber und die Bergrettung Maurach verständigt.

Die Polizei

Wanderer bekamen es mit der Angst zu tun
Zum Knackpunkt für das Duo wurde schließlich die Querung eines steilen Hanges. Die beiden bekamen Angst und trauten sich nicht weiter. Daraufhin setzten sie den Notruf ab. „Von der Rettungsleitstelle wurden ein nachtflugtauglicher Rettungshubschrauber und die Bergrettung Maurach verständigt“, heißt es seitens der Polizei.

Die beiden Wanderer wurden mit einer leichten Unterkühlung vom Team des Rettungshubschraubers gegen 18.05 Uhr bei Minus 14 Grad mittels Seilwinde im unwegsamen Gelände geborgen. Sie wurden in Maurach am Achensee abgesetzt, wo sie von der Bergrettung und der Alpinpolizei übernommen wurden.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
178.046 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
124.374 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
117.016 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
678 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf