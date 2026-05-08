Ein Jahr Papst: Hart gegen Trump, klar für Frieden

„Er ist ein Mensch, der andere wirklich ansieht“

Als „beeindruckend“ bezeichnet Weihbischof Johannes Freitag die drei Begegnungen mit dem Nachfolger des 2025 verstorbenen Franziskus: „Er ist ein Mensch, der andere wirklich ansieht, ihnen Ansehen gibt, sie ernst nimmt und ihnen zuhört. Er reagiert auf Gehörtes, lässt sich ein, fragt nach und gibt aus seiner Wahrnehmung ein paar Gedanken mit auf den Weg. Ich habe den Eindruck, dass er sehr in sich gesammelt ist.“