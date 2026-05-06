Sogar das FBI schützt jetzt den Song Contest

Wenn kommenden Sonntag die Song-Contest-Woche eröffnet, startet auch ein sieben Tage dauernder Großeinsatz für die Polizei. Täglich werden mehrere Hundert Beamte im Einsatz sein. Unterstützung gibt es sogar vom FBI. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien