Alpenverein lässt über Zukunft von Hütte abstimmen

Die Alpenvereinssektion, die den lang gedienten Hüttenwirten mit kommendem Jahr den Vertrag schon gekündigt hat, und die Gemeinde wollen sich im Lauf der Woche noch einmal treffen. Man habe sich in den vergangenen Tagen deutlich angenähert, heißt es. Auf einen Fortbestand des Zeppezauerhauses, auch im Jahr 2026, darf man also weiter hoffen.