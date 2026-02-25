Schwere Mobbingvorwürfe gegen Spitzenbeamten

„Mobbingtagebuch“ geführt

Auch die Frau selbst war in einem Verfahren von der Bundesdisziplinarbehörde schon einmal schuldig gesprochen worden: Ihre Stellvertreterin, die dem besagten Vorgesetzten gut gesinnt sein soll, fühlte sich von ihr denunziert. Dagegen legte sie allerdings Beschwerde ein – und wurde vom Bundesverwaltungsgericht daraufhin freigesprochen. Die Richter des Senats hatte irritiert, dass die Stellvertreterin von ihrem ersten Arbeitstag an ein „Mobbingtagebuch“ gegen ihre Chefin führte, was „mit besonderer Vorsicht zu betrachten“ sei.