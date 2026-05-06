Tiroler (33) stahl Waren, um sie zu verschenken

Besser gefühlt, wenn andere glücklich waren

Vor Gericht in Innsbruck zeigte sich der Angeklagte jedoch geständig – zumindest teilweise. „Ja, ich habe gestohlen. Aber es waren Artikel im Wert von etwa 50.000 Euro“, erklärte er mit gesenktem Blick. Und dann folgte eine Erklärung, die selbst erfahrene Prozessbeobachter wohl noch nicht so oft gehört haben: „Ich habe die Sachen verschenkt. Ich wollte einfach Anerkennung und gemocht werden. Ich habe mich besser gefühlt, wenn ich anderen etwas gegeben habe.“