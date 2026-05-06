Graz benennt immer mehr belastete Straßen um

Inzwischen wurden in der Landeshauptstadt zahlreiche Zusatztafeln angebracht: „Sie geben eine kurze Vita der Persönlichkeit, den Grund der Straßenbenennung und eine allfällige ,Belastung‘ des Namensgebers“, erklärt Karner. Dass die Tafeln auch zum Nachdenken anregen, davon ist er überzeugt: „Weil wir auch heute in einer Zeit leben, wo Demokratie nicht selbstverständlich ist. Gerade bei solchen Tafeln müssen wir stehen bleiben und nachdenken, was uns diese Zeilen sagen können. Was geben sie uns mit?“