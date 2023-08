Trump-Klage, aber alle sprechen über sein Gewicht

Im Zuge der Anklage wegen mutmaßlicher Wahlbeeinflussung musste sich Ex-US-Präsident Donald Trump in einem Gefängnis in Georgia selbst stellen. Neben der Anfertigung eines Polizeifotos für den Fall einer möglichen Fahndung gegen ihn wurden in den Gefängnisdokumenten auch Trumps Größe und Gewicht aufgenommen - und just dieser Aspekt überschattet derzeit die Debatte über seine eigentliche Anklage.