Immer mehr Gemeinden sind gegen neue Flugrouten

Dauer des Prozesses noch nicht absehbar

Bei Austro Control zeigt man sich gesprächsbereit: „Die Phase der Planung ist noch nicht abgeschlossen. Im nächsten Schritt werden alle Stellungnahmen ausgewertet und Fragen beantwortet. Mit den Gemeinden werden wir anschließend wieder in Dialog treten“, erklärt Sprecher Markus Pohanka. Derzeit handelt es sich um einen Entwurf, der Sicherheit, Lärmschutz und CO2-Emissionen in den Mittelpunkt stellt. Unmittelbaren Anlass für die Änderung der Flugroute gibt es übrigens nicht: „Es ist ein normaler Prozess, dass Routen überprüft und optimiert werden.“