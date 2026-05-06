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Trockenheit: Zwei Waldbrände binnen nur 15 Minuten

Tirol
06.05.2026 10:07
Am Weerberg im Bezirk Schwaz gab es Mittwochfrüh Feueralarm.
Am Weerberg im Bezirk Schwaz gab es Mittwochfrüh Feueralarm.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Die extreme Trockenheit ließ in den vergangenen Wochen und Tagen die Waldbrandgefahr enorm steigen. Immer wieder kam es zuletzt zu Einsätzen, so wie etwa Mittwochfrüh im Tiroler Unter- und Oberland. Durch das rasche Einschreiten der alarmierten Feuerwehr konnte in beiden Fällen Schlimmeres verhindert werden.

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Binnen weniger Minuten gab es Mittwochfrüh zweimal Waldbrand-Alarm in Tirol: Gegen 6.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand am Weerberg alarmiert, nachdem eine Rauchsäule über dem Wald aufgestiegen war.

Wurzelstock brannte, Ursache unklar
„Laut Informationen von den Einsatzkräften vor Ort hat ein Wurzelstock gebrannt“, schildert der Schichtleiter der Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Kurz nach 8 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. „Nach den Löscharbeiten wurde mit einer Wärmebildkamera und einer Drohne noch einmal alles genau überprüft, dann rückten die Einsatzkräfte wieder ein“, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar.

Die aufsteigende Rauchsäule am Weerberg.
Die aufsteigende Rauchsäule am Weerberg.(Bild: ZOOM Tirol)

Feueralarm auch im Bereich von Alm
Gegen 7 Uhr gab es auch in Oberhofen im Inntal (Bezirk Innsbruck-Land) Feueralarm. Im Bereich der Melkalm kam es bei einem Holzschlag zu einem Brand, so die Leitstelle. Offenbar konnte auch in diesem Fall durch das rasche Einschreiten Schlimmeres verhindert werden.

Zigaretten, Zündhölzer und Co. tabu
Nicht nur Bauern und Gartenbesitzer erhoffen sich endlich Regen – auch der Waldboden lechzt regelrecht nach Wasser. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es viel zu wenig Niederschlag. Und die aktuelle Trockenheit ist – wie die Einsätze zeigen – brandgefährlich. In der Vorwoche hatte das Land Tirol sogar Waldbrand-Verordnungen erlassen. Das Entzünden von Feuern sowie Zweckfeuer im Wald sind demnach aktuell streng verboten!

Hierzu zähle auch das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen, wie insbesondere von Zündhölzern oder Zigaretten. 

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Aufgrund des derzeitigen verstärkten Pollenflugs (blühende Nadelbäume) gab es auch schon Fehlalarme. Durch den Wind wurden über den Wäldern teils regelrechte Pollen-Wolken aufgewirbelt, die aussahen wie Rauch.

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