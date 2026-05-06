Trockenheit: Zwei Waldbrände binnen nur 15 Minuten

Wurzelstock brannte, Ursache unklar

„Laut Informationen von den Einsatzkräften vor Ort hat ein Wurzelstock gebrannt“, schildert der Schichtleiter der Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Kurz nach 8 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. „Nach den Löscharbeiten wurde mit einer Wärmebildkamera und einer Drohne noch einmal alles genau überprüft, dann rückten die Einsatzkräfte wieder ein“, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar.