Trockenheit: Zwei Waldbrände binnen nur 15 Minuten

Die extreme Trockenheit ließ in den vergangenen Wochen und Tagen die Waldbrandgefahr enorm steigen. Immer wieder kam es zuletzt zu Einsätzen, so wie etwa Mittwochfrüh im Tiroler Unter- und Oberland. Durch das rasche Einschreiten der alarmierten Feuerwehr konnte in beiden Fällen Schlimmeres verhindert werden.
Binnen weniger Minuten gab es Mittwochfrüh zweimal Waldbrand-Alarm in Tirol: Gegen 6.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand am Weerberg alarmiert, nachdem eine Rauchsäule über dem Wald aufgestiegen war.
Wurzelstock brannte, Ursache unklar
„Laut Informationen von den Einsatzkräften vor Ort hat ein Wurzelstock gebrannt“, schildert der Schichtleiter der Leitstelle Tirol auf „Krone“-Nachfrage. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Kurz nach 8 Uhr wurde „Brand aus“ gegeben. „Nach den Löscharbeiten wurde mit einer Wärmebildkamera und einer Drohne noch einmal alles genau überprüft, dann rückten die Einsatzkräfte wieder ein“, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar.
Feueralarm auch im Bereich von Alm
Gegen 7 Uhr gab es auch in Oberhofen im Inntal (Bezirk Innsbruck-Land) Feueralarm. Im Bereich der Melkalm kam es bei einem Holzschlag zu einem Brand, so die Leitstelle. Offenbar konnte auch in diesem Fall durch das rasche Einschreiten Schlimmeres verhindert werden.
Zigaretten, Zündhölzer und Co. tabu
Nicht nur Bauern und Gartenbesitzer erhoffen sich endlich Regen – auch der Waldboden lechzt regelrecht nach Wasser. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es viel zu wenig Niederschlag. Und die aktuelle Trockenheit ist – wie die Einsätze zeigen – brandgefährlich. In der Vorwoche hatte das Land Tirol sogar Waldbrand-Verordnungen erlassen. Das Entzünden von Feuern sowie Zweckfeuer im Wald sind demnach aktuell streng verboten!
Hierzu zähle auch das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen, wie insbesondere von Zündhölzern oder Zigaretten.
Aufgrund des derzeitigen verstärkten Pollenflugs (blühende Nadelbäume) gab es auch schon Fehlalarme. Durch den Wind wurden über den Wäldern teils regelrechte Pollen-Wolken aufgewirbelt, die aussahen wie Rauch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.