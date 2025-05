Regierung will auch im Ausland Eheverbote

Die Bundesregierung schraubt am Bund der Ehe. Unter 18-Jährigen wird, die „Krone“ berichtete, das Heiraten künftig ausnahmslos verboten. Ebenso untersagt wird die heftig umstrittene Cousin-Ehe. Am Mittwoch soll die Reform im Ministerrat beschlossen, das Gesetz dann gleich in den Nationalrat geschickt werden. Doch das ist noch nicht alles.