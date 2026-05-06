Pier 22 fertig: So schaut neue Donauinsel-Oase aus

Morgensport und Nachmittagssonne

Seit Herbst steht nebst Liegeflächen, Badeplattformen und Wasserzugängen auch eine Sportlandschaft zur Verfügung. Hinter dem Konzept stehe die Frage: „Wie schaut ein idealer Tag auf der Donauinsel aus?“, erklärt Architekt Mark Neuner. „In der Früh Sport, dann arbeiten auf der Terrasse und später schwimmen in der Donau“, meint er.