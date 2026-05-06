Pier 22 fertig: So schaut neue Donauinsel-Oase aus

Seit 2023 wurde die ehemalige „Sunken City“ auf der Donauinsel etappenweise umgebaut. Seit Mittwoch ist der letzte Abschnitt offiziell fertiggestellt. Auch ein neues Lokal gibt es nun.
Es ist angerichtet: Mit dem neuen Insel-Restaurant „It‘s Amore“ ist nun auch der letzte Abschnitt auf dem 13.000 Quadratmeter großen Areal neben dem markanten Leuchtturm auf der Donauinsel fertiggestellt.
Es thront über Sportplatz wie Liegeplattformen und bietet eine großzügige Außenanlage mit edler Inneneinrichtung. Beim Soft Opening am Wochenende soll es schon gut gefüllt sein, geht es nach Betreiber Phillipp Ercin. Am 18. Mai startet dann der Vollbetrieb.
Auf der Karte stehen – der Name ist Programm – mehrheitlich italienische Klassiker. „Mit hoher Qualität“, so Ercin. Und das wird sich wohl auch im Preis widerspiegeln, hört man unterschwellig heraus. „Es werden aber alle Gäste fündig“, korrigiert er.
Morgensport und Nachmittagssonne
Seit Herbst steht nebst Liegeflächen, Badeplattformen und Wasserzugängen auch eine Sportlandschaft zur Verfügung. Hinter dem Konzept stehe die Frage: „Wie schaut ein idealer Tag auf der Donauinsel aus?“, erklärt Architekt Mark Neuner. „In der Früh Sport, dann arbeiten auf der Terrasse und später schwimmen in der Donau“, meint er.
16 Jahre habe es von der Idee bis zur Fertigstellung gedauert, meint Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Nun wurde aus einem „hässlichen Entlein“ ein „Freizeitparadies“, freut sie sich. Die in den Jahren 2024 und 2025 eröffneten Abschnitte hätten sich sofort zu Publikumsmagneten entwickelt.
Gut so. Denn die gesamte Umgestaltung schlägt mit 27 Millionen Euro zu Buche – ohne die gegenüberliegende CopaBeach miteinzurechnen.
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