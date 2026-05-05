Wirtschaft trauert um hohen Außenhandelsvertreter

2024 folgte schließlich der Umzug nach Thailand, wo er die Leitung des Advantage-Austria-Büros der WKÖ in Bangkok übernahm. „Er war sehr sympathisch und außerordentlich kompetent. Sein Tod schockiert mich. Mein herzliches Beileid an seine Familie, seine Freunde und seine Kolleginnen und Kollegen“, schrieb ein enger Vertrauter Friedls auf LinkedIn.