Wirtschaft trauert um hohen Außenhandelsvertreter

Michael Friedl, Österreichs Oberster Wirtschaftsdelegierter in Thailand, ist tot. Der 54-jährige Wiener leitete seit 2024 das Advantage-Austria-Büro der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Bangkok.
Friedl starb am Sonntag überraschend, über die Todesursache gibt es noch keine näheren Informationen. Die WKÖ hat inzwischen seinen Tod bestätigt.
Mehrere Auslandsstationen
1998 begann Friedl in der Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Seine Auslandsstationen waren in der Folge Johannesburg, Abu Dhabi, Washington und Teheran. Im September 2014 wechselte er als Wirtschaftsdelegierter nach New York.
2024 folgte schließlich der Umzug nach Thailand, wo er die Leitung des Advantage-Austria-Büros der WKÖ in Bangkok übernahm. „Er war sehr sympathisch und außerordentlich kompetent. Sein Tod schockiert mich. Mein herzliches Beileid an seine Familie, seine Freunde und seine Kolleginnen und Kollegen“, schrieb ein enger Vertrauter Friedls auf LinkedIn.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.