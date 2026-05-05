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Michael Friedl (54)

Wirtschaft trauert um hohen Außenhandelsvertreter

Wirtschaft
05.05.2026 23:06
Die Wirtschaftskammer Österreich verlor einen hochrangigen Außenhandelsvertreter. (Symbolbild)
Die Wirtschaftskammer Österreich verlor einen hochrangigen Außenhandelsvertreter. (Symbolbild)(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Michael Friedl, Österreichs Oberster Wirtschaftsdelegierter in Thailand, ist tot. Der 54-jährige Wiener leitete seit 2024 das Advantage-Austria-Büro der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Bangkok.

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Friedl starb am Sonntag überraschend, über die Todesursache gibt es noch keine näheren Informationen. Die WKÖ hat inzwischen seinen Tod bestätigt.

Mehrere Auslandsstationen
1998 begann Friedl in der Außenwirtschaft Austria der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Seine Auslandsstationen waren in der Folge Johannesburg, Abu Dhabi, Washington und Teheran. Im September 2014 wechselte er als Wirtschaftsdelegierter nach New York.

2024 folgte schließlich der Umzug nach Thailand, wo er die Leitung des Advantage-Austria-Büros der WKÖ in Bangkok übernahm. „Er war sehr sympathisch und außerordentlich kompetent. Sein Tod schockiert mich. Mein herzliches Beileid an seine Familie, seine Freunde und seine Kolleginnen und Kollegen“, schrieb ein enger Vertrauter Friedls auf LinkedIn. 

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