Baum kracht um und begräbt Wienerin (31) im Park

Horror in Wien-Hernals! Aus heiterem Himmel fiel am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein Baum im Doktor-Josef-Resch-Park um und erwischte eine Frau. Zeugen schlugen Alarm und setzten die Rettungskette in Gang.
Glück im Unglück für eine 31-Jährige am späten Dienstagnachmittag im 17. Wiener Gemeindebezirk. Die Frau genoss noch die späten Sonnenstrahlen im Doktor-Josef-Resch-Park, als plötzlich ein mächtiger Baum umfiel. Der mehrere Meter hohe und gewaltig schwere Baum fiel genau auf die Frau und begrub die Wienerin unter sich.
Geschockte Zeugen schlugen sofort Alarm. Polizei, Berufsrettung und die Feuerwehr waren rasch am Einsatzort und befreiten das Baum-Opfer aus seiner misslichen Lage.
„Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht“, berichtete der Wiener Berufsrettungssprecher Andreas Huber im Gespräch mit der „Krone“ – die 31-Jährige erlitt einen Beinbruch und mehrere Prellungen.
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