Baum kracht um und begräbt Wienerin (31) im Park

Glück im Unglück für eine 31-Jährige am späten Dienstagnachmittag im 17. Wiener Gemeindebezirk. Die Frau genoss noch die späten Sonnenstrahlen im Doktor-Josef-Resch-Park, als plötzlich ein mächtiger Baum umfiel. Der mehrere Meter hohe und gewaltig schwere Baum fiel genau auf die Frau und begrub die Wienerin unter sich.