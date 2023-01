FPÖ-Chefin versucht sich als Schlager-Sternchen

So isses eigentlich eindeutig und natürlich volla Zweifel. Oba in Wohrheit is valogn und a bissl kompliziert … Und wennst auf amoi näher hinschaust, sigst, dasst prinzipiell weit weg bist. A wennst ma oft kan Grund zu bleim gibst, wü i nie weg vo dir.

„Wü nie weg von dir“