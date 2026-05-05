„Er hatte sofort eine Million Teilnehmer als Ziel“

Sonntag geht mit dem Wings for Life World Run das größte Laufevent der Welt über die Bühne. Über 350.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten weltweit um 13 Uhr MESZ. Heinz Kinigadner, der einst mit Dietrich Mateschitz die Stiftung Wings for Life gründete, erzählt: „Didi hatte schon beim Start die Million Läufer als Ziel.“
Heinz Kinigadner sagt Montag bei“ Sport und Talk aus dem Hangar-7“ in Servus TV über den heurigen Wings for Life World Run: „Unser Ziel ist ganz klar, dass wir über 350.000 Läufer haben. Wie es aussieht, werden wir höchstwahrscheinlich um die 380.000 zusammenbringen. Das ist eine gewaltige Zahl.“
Aber es ist noch lange nicht das Ende. „Als wir den Wings for Life World Run ganz am Anfang begonnen haben und Anita und Didi sich das Projekt angeschaut haben, ist vom Didi die Meldung gekommen: „Ich will eines Tages eine Million Läufer haben.‘“
KI als große Hoffnung
Bei der Forschung nach der Heilung von Querschnittlähmung setzt Kinigadner große Hoffnung in die Künstliche Intelligenz: „Die KI ist bei den ganzen weltweiten Projekten ein riesengroßer Unterstützer. Sie kann einfach so viel mehr als das menschliche Gehirn. Sie kann ein menschliches Gehirn so erforschen, wie es ein Mensch nicht kann. Das werden die Gamechanger und Beschleuniger sein.“
Der Flagship Run in Wien ist restlos ausverkauft und bringt 13.500 Teilnehmer:innen an die Startlinie vor dem Schloss Schönbrunn. Doch das Event spielt sich längst nicht mehr nur in der Hauptstadt ab: Bei über 170 App Run Events in ganz Österreich können Läuferinnen und Läufer Teil der globalen Bewegung sein. Die Anmeldung für den App Run ist noch bis zum Renntag, dem 10. Mai geöffnet.
Zahlreiche Prominente am Start
Auch heuer gehen wieder zahlreiche bekannte Persönlichkeiten beim Wings for Life World Run an den Start. In Wien sind unter anderem Dominic Thiem, Andreas Goldberger, Lukas Müller, Thomas Morgenstern, Johannes Lamparter und Valentina Höll mit dabei. Zusätzlich feiert HYROX-Weltmeister Alexander Roncevic in Wien dieses Jahr seine Premiere beim Wings for Life World Run. Mit Jacob Kiplimo (Uganda) steht als Halbmarathon-Weltrekordhalter zudem einer der besten Läufer bereit. Olympiasiegerin Anna Gasser und Paralympics-Legende Reini Sampl lassen es sich auch 2026 nicht nehmen das Steuer des Catcher Cars zu übernehmen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wien ins Ziel zu bringen.
„Wir freuen uns sehr, den Wings for Life World Run 2026 vor der einzigartigen Kulisse von Schloss Schönbrunn willkommen zu heißen. Dass dieser besondere Lauf nun hier startet, zeigt eindrucksvoll, wie sich kulturelles Erbe und lebendige Gegenwart miteinander verbinden lassen. Schönbrunn ist nicht nur ein touristischer Anziehungspunkt, sondern auch ein Ort der Begegnung und Bewegung – der Schlosspark wird das ganze Jahr über von Erholungssuchenden und Läufer:innen genutzt. Umso schöner, dass Schönbrunn nun Teil dieses internationalen Charity-Events ist“, erklärt Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer Schönbrunn Group.
Schon über 170 App Run-Events
Im ganzen Land zeigt sich die wachsende Begeisterung und die Zahl der App Run Events steigt rasant. Menschen kommen bei über 170 App Run Events zusammen, um gemeinsam für die zu laufen, die es nicht können. Ob in Salzburg mit Motocross-Star Matthias Walkner und dem EC Red Bull Salzburg, in Innsbruck mit Biathletin Anna Gandler oder in Freistadt, wo Paralympics-Athlet Florian Brungraber seinen eigenen App Run Event organisiert – die Bewegung ist so vielfältig wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst.
„Ich bin richtig begeistert, wenn ich sehe, wie sich der Wings for Life World Run zu einer weltweiten Bewegung entwickelt hat – eine Bewegung, die nicht nur Läufe organisiert, sondern eine Bewegung, die Leben verändert – eine Bewegung, die Spitzenforschung im Bereich des Rückenmarks mit unermüdlicher Kraft vorantreibt und uns Schritt für Schritt unserem ersehnten Ziel näherbringt: einer Heilung für Querschnittslähmung. Und deshalb ist für mich der Wings for Life World Run Tag immer einer der schönsten und emotionalsten des ganzen Jahres“, sagt Anita Gerhardter, Vorstandsvorsitzende der Wings for Life Stiftung.
Mit der App von überall dabei
Mit der Wings for Life World Run App ist die Teilnahme am Lauftag von überall möglich. Die integrierte Audio Experience bringt das außergewöhnliche Event und den Spirit der Bewegung selbst auf die entlegendste Laufstrecke. Motivation, Live-Updates und das virtuelle Catcher Car als Ziellinie machen jeden Lauf zu einem Teil des globalen Events – egal, wo man sich befindet. Ö3-Wecker-Moderatorin Gabi Hiller und Schauspieler Gregor Bloéb leihen der Motivatorin und dem virtuellen Catcher Car auch dieses Jahr wieder ihre Stimmen.
Einzigartiges Laufformat verbindet die ganze Welt
Das Besondere am Wings for Life World Run: Eine klassische Ziellinie gibt es nicht. Stattdessen startet 30 Minuten nach dem Start das Catcher Car als mobile Ziellinie und holt die Teilnehmenden nach und nach ein. Wer eingeholt wird, ist Finisher – unabhängig von Distanz oder Tempo. Seit 2014 sind weltweit über 1,87 Millionen Menschen aus über 190 Nationen gestartet und haben dabei mehr als 60,53 Millionen Euro für die Rückenmarksforschung gesammelt. 100 Prozent aller Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung und helfen, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.
Wings for Life World Run live erleben
Wer am 10. Mai nicht selbst mitlaufen kann, hat die Möglichkeit, das Event live zu verfolgen. Der Wings for Life World Run wird weltweit gestreamt – mit Eindrücken von allen acht Flagship Runs und App Run Events rund um den Globus. ServusTV begleitet das Event direkt aus Wien und zeigt den Lauf live ab 12:00 Uhr. Alle Informationen unter www.wingsforlifeworldrun.com.
Damit dieses einzigartige Rennen reibungslos über die Bühne gehen kann, sind die Organisatoren auf die Unterstützung zahlreicher Volunteers angewiesen – sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung und sorgen mit ihrem Einsatz für eine besondere Atmosphäre entlang der Strecke. Gesucht werden engagierte Helferinnen und Helfer, die nicht nur Teil eines internationalen Sportevents sein möchten, sondern gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Rückenmarksforschung leisten wollen. Denn 100 Prozent der Startgelder und Spenden fließen in die Heilung von Querschnittslähmung.
Trage als Volunteer zum Erfolg des Events bei
„Es fühlt sich einfach großartig an, Teil einer so positiven Bewegung zu sein und zu wissen, dass die Hilfe einen echten Unterschied macht“, sagt Volunteer-Koordinator Rastislav Pomsahar, der seit 2014 dabei ist. Ob bei der Ausgabe von Startunterlagen, an Verpflegungsstationen oder in der Organisation vor Ort – jede helfende Hand trägt dazu bei, den Teilnehmer:innen ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen.
Pomsahar ermutigt Interessierte, sich dem Team anzuschließen: „Wir können jede Unterstützung brauchen und freuen uns, noch mehr Gleichgesinnte kennenzulernen. Es ist eine unglaublich bereichernde Erfahrung – man ist Teil eines großartigen Teams und tut gleichzeitig etwas wirklich Gutes.“
Wer den Flagship Run in Wien unterstützen möchte, kann sich ab sofort online als Volunteer anmelden und so aktiv zum Erfolg dieses besonderen Events beitragen. Hier kann man sich als Volunteer anmelden!
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