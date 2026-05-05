„Er hatte sofort eine Million Teilnehmer als Ziel“

Zahlreiche Prominente am Start

Auch heuer gehen wieder zahlreiche bekannte Persönlichkeiten beim Wings for Life World Run an den Start. In Wien sind unter anderem Dominic Thiem, Andreas Goldberger, Lukas Müller, Thomas Morgenstern, Johannes Lamparter und Valentina Höll mit dabei. Zusätzlich feiert HYROX-Weltmeister Alexander Roncevic in Wien dieses Jahr seine Premiere beim Wings for Life World Run. Mit Jacob Kiplimo (Uganda) steht als Halbmarathon-Weltrekordhalter zudem einer der besten Läufer bereit. Olympiasiegerin Anna Gasser und Paralympics-Legende Reini Sampl lassen es sich auch 2026 nicht nehmen das Steuer des Catcher Cars zu übernehmen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Wien ins Ziel zu bringen.