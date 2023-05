Warum bei Wiener Wohnen die Jungbäume sterben

Vier von zehn Bäumen in Wien erreichen kein drittes Lebensjahr - wenn sie in einer Gemeindebau-Anlage stehen. Zu diesem Urteil gelangt der Stadtrechnungshof in einem Bericht über Wiener Wohnen in seiner Eigenschaft als „Gärtner“, der fast 70.000 Bäume und 5,44 Quadratkilometer Grünfläche betreut. Vor allem kritisiert der Rechnungshof, dass kaum jemand die Bäume besonders pflegt, sobald sie einmal in der Erde sind.