„Es gibt Wege“: Trump flirtet mit dritter Amtszeit

Trumps Gegner halten all das für Machtspielerei, seine Anhänger für göttliche Vorsehung. Sicher ist: Rechtlich ist eine dritte Amtszeit ausgeschlossen, politisch aber ist die Idee längst Teil seiner Inszenierung. Sie hält ihn im Gespräch, bindet seine Basis – und zwingt die Institutionen, sich immer wieder zu positionieren. Die amerikanische Verfassung ist klar genug, um Trumps Wiederwahl zu verhindern, und zugleich vage genug, dass er über sie reden kann, ohne sie zu brechen. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Eindeutigkeit und Auslegung liegt die eigentliche Gefahr. Denn wer ständig über die Grenzen des Machbaren spricht, beginnt, sie zu verschieben.