Konzentrationsschwäche? Mitmach-Tag im Museum!

Formähnliche Buchstaben verwechseln, dadurch in der Schule von den anderen ausgelacht werden und auch als Erwachsener lieber vortäuschen, die Brille vergessen zu haben, um nicht selbst etwas ausfüllen zu müssen: Legasthenie haben etwa zehn Prozent der Österreicher. Viele weitere Lernschwierigkeiten und auch Konzentrationsschwächen plagen die Menschen. Für sie werden am heurigen Lotterientag im kärnten museum spannende Mitmach-Stationen aufgebaut. Der Eintritt ist dabei frei für alle bis 18 Jahre, für alle mit Behinderung und alle mit Vorweis eines Lotterienproduktes, einer Quittung, eines Loses.