Neue Wasserstoffbusse nehmen in Kärnten Fahrt auf

Nach sechs Jahren wird im Juni öffentlichen Verkehr in Kärnten ein großer Schritt in Richtung Dekarbonisierung gemacht: 35 wasserstoffbetriebene Busse von ÖBB Postbus werden im Regionalverkehr im Unteren Drautal, rund um den Faaker See und Ossiacher See, im Gegendtal, Rosental und im Raum Wernberg unterwegs sein. „Das ist ein Projekt, das Zukunft hat“, so Landesrat Sebastian Schuschnig.