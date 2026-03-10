Stolperstein-Paten für Saalfelden gesucht

Kleine Messingplatten in Gehsteigen sollen bald Passanten auf die Geschichten aufmerksam machen und zum kurzen Innehalten bewegen. Beginnend in der Zellerstraße werden in der Bahnhofstraße, Lofererstraße und Farmachstraße sieben Stolpersteine in Erinnerung an Franz Dillinger, Albert und Johann Wieser, Magnus Scholz, Sara und Artur Kant und Maria Komocar verlegt. Zwei weitere für Thomas Rieder und Aleksy Jagla sind vor dem Museum geplant. Schüler werden gemeinsam mit dem Bauhof-Team anpacken.