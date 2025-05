Wenn Propaganda lief, hörte er zu essen auf

Er ging auch an Schulen und brach das Schweigen

Karl Reinthaler (2000 verstorben) wurde zweifacher Vater und mehrfacher Opa. Er wollte sich nach dem Krieg für die Allgemeinheit engagieren, zog in den Landtag ein, wurde in den 70er-Jahren Bürgermeister, brach schließlich öffentlich das Schweigen und sprach auch in Schulen.