Mehr als Pflicht: Grundwehrdienst als Chance

Für viele ist der Grundwehrdienst nur eine lästige Unterbrechung - etwas, das man möglichst schnell hinter sich bringt, bevor das „eigentliche Leben“ beginnt. Aber genau hier liegt der Denkfehler: Wer die Zeit nur absitzt, verpasst eine Erfahrung, die mehr bietet, als man auf den ersten Blick erwartet.