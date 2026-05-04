Styrian continues
The fire is still burning! Hütter is sticking around for one more season
There has been much speculation in recent weeks, but now it’s official: Austria’s speed skiing star Conny Hütter (33) is postponing her retirement and adding one more season to her career.
171 World Cup races, ten victories, 34 podium finishes—but Conny Hütter isn’t done yet! As the 33-year-old Styrian officially confirmed on Monday morning in Graz, she is continuing her successful skiing career.
“I’m not ready to step into the role of a spectator yet,” grinned the 33-year-old Styrian, adding: “I’m happy to keep doing what I love.”
“The fire was gone, but...”
Hütter’s big goal remains the upcoming World Ski Championships in February 2027 in Crans-Montana—the very place where she suffered a serious fall four years ago. “Back then, it was clear to me that my skiing career was over—the fire was gone, and so was the carefree spirit,” Hütter nods. “But in life, things sometimes turn out differently than you think.” Even at the start of last season, it was “99.9 percent over after this winter.” But: “During the Olympic week, I felt that I really enjoyed it. That’s why I decided I didn’t want to sit on the couch. And that’s why I’ll be at the starting line in Crans-Montana next year.”
But after that, it’s over: “That will be 100 percent my last season,” Hütter grins.
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