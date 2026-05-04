The fire is still burning! Hütter is sticking around for one more season

“The fire was gone, but...”

Hütter’s big goal remains the upcoming World Ski Championships in February 2027 in Crans-Montana—the very place where she suffered a serious fall four years ago. “Back then, it was clear to me that my skiing career was over—the fire was gone, and so was the carefree spirit,” Hütter nods. “But in life, things sometimes turn out differently than you think.” Even at the start of last season, it was “99.9 percent over after this winter.” But: “During the Olympic week, I felt that I really enjoyed it. That’s why I decided I didn’t want to sit on the couch. And that’s why I’ll be at the starting line in Crans-Montana next year.”