Steht Trumps Ex-Anwalt Giuliani vor der Pleite?

Fälschlicherweise des Wahlbetrugs beschuldigt

Der Ex-Bürgermeister von New York hatte die beiden Frauen fälschlicherweise des Wahlbetrugs beschuldigt und weitere unbegründete Behauptungen über sie aufgestellt. Nach dem Urteil samt Geldstrafe meldete Giuliani im Dezember bei einem Gericht in New York Insolvenz an.