Wie 9/11-Held Rudy Giuliani so tief fallen konnte

Vier Buchstaben verdankt Rudy Giuliani seine Karriere: RICO. Das Akronym steht für den „Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act“, ein US-Gesetz aus dem Jahr 1970 zur Strafverfolgung krimineller Vereinigungen. Mittels dieses Paragrafen schickt Giuliani als unerschrockener Staatsanwalt in den 80er-Jahren die Spitzen der New Yorker Mafia, der berüchtigten „Fünf Familien“, hinter Schloss und Riegel. Auch mit Wall-Street-Tycoonen und korrupten Politikern legt er sich so couragiert wie öffentlichkeitswirksam an.