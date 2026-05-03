Altes Motorrad löste Vollbrand von ganzem Haus aus

Am 1. Mai geriet in St. Martin am Grimming (Bezirk Liezen) ein Wohnhaus in Vollbrand. Ein Vater (59) und sein Sohn (14) mussten medizinisch versorgt werden. Nun steht die Ursache fest: Das Inferno ging wohl von einem alten Motorrad im Carport aus.
Laut Polizei dürfte der Brand beim Carport seinen Ausgang genommen haben. Der genaue Grund dafür stand am Sonntagabend fest: „Nach Angaben des Ehegatten der Eigentümerin wurde am 1. Mai gegen 18.30 Uhr ein Motorrad-Oldtimer, circa 30 Jahre alt, im angebauten Carport gestartet und kurzfristig unbeaufsichtigt gelassen.“ Unmittelbar darauf brannte es. Im Carport standen auch ein Motorfahrrad und zwei E-Bikes.
100 Einsatzkräfte rückten an
Der 59-jährige Mann versuchte noch, den Brand mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Doch angefacht durch den Wind breiteten sich die Flammen rasch bis zum Wohnhaus im Ortsteil Tipschern aus. Sieben freiwillige Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften rückten an, auch das neue Atemschutzfahrzeug der Feuerwehr Pyhrn (Liezen) wurde angefordert. Der Mann und sein 14-jähriger Sohn wurden medizinisch versorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.