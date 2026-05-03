Altes Motorrad löste Vollbrand von ganzem Haus aus

100 Einsatzkräfte rückten an

Der 59-jährige Mann versuchte noch, den Brand mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Doch angefacht durch den Wind breiteten sich die Flammen rasch bis zum Wohnhaus im Ortsteil Tipschern aus. Sieben freiwillige Feuerwehren mit etwa 100 Einsatzkräften rückten an, auch das neue Atemschutzfahrzeug der Feuerwehr Pyhrn (Liezen) wurde angefordert. Der Mann und sein 14-jähriger Sohn wurden medizinisch versorgt.