In Lustenau gestoppt

Alkolenker flüchtete vor Schweizer Polizei

Vorarlberg
08.01.2026 10:35
Die österreichische Polizei musste nicht mehr eingreifen. Die Schweizer Kollegen schnappten den ...
Die österreichische Polizei musste nicht mehr eingreifen. Die Schweizer Kollegen schnappten den Flüchtigen kurz hinter der Grenze.(Bild: sos)

Ohne sich groß um die Anweisungen der Schweizer Polizei zu kümmern, bretterten ein 29-jähriger Pkw-Lenker und sein 46-jähriger Beifahrer am Mittwochvormittag Richtung österreichische Grenze. Blaulicht und Folgeton ignorierte er.    

Beim Grenzübergang Au/Lustenau allerdings endete die Flucht. Die Schweizer Polizisten, die mit zwei Fahrzeugen hinter dem 29-Jährigen hergejagt waren, stoppten den Flüchtigen auf österreichischem Boden. 

Ohne gültigen Führerschein unterwegs
Die hinzugezogenen österreichischen Beamten stellten anschließend fest, dass der 29-jährige Fahrer alkoholisiert war. Dem Mann droht weiteres Ungemach, denn er verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis und war zur sogenannten Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Der Alkolenker wurde bei den österreichischen und den Schweizer Behörden angezeigt. Gegen den 46-jährigen Beifahrer lag nichts vor.

