Alkolenker flüchtete vor Schweizer Polizei

Ohne sich groß um die Anweisungen der Schweizer Polizei zu kümmern, bretterten ein 29-jähriger Pkw-Lenker und sein 46-jähriger Beifahrer am Mittwochvormittag Richtung österreichische Grenze. Blaulicht und Folgeton ignorierte er.
Beim Grenzübergang Au/Lustenau allerdings endete die Flucht. Die Schweizer Polizisten, die mit zwei Fahrzeugen hinter dem 29-Jährigen hergejagt waren, stoppten den Flüchtigen auf österreichischem Boden.
Ohne gültigen Führerschein unterwegs
Die hinzugezogenen österreichischen Beamten stellten anschließend fest, dass der 29-jährige Fahrer alkoholisiert war. Dem Mann droht weiteres Ungemach, denn er verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis und war zur sogenannten Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.
Der Alkolenker wurde bei den österreichischen und den Schweizer Behörden angezeigt. Gegen den 46-jährigen Beifahrer lag nichts vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.