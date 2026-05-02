Kraftwerk Kaprun nimmt nächste Hürde

Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht! Dieser Tage erfolgte der Durchschlag im neuen Druckwasserstollen für das Kraftwerk Kaprun. Nach 14 Monate langer Präzisionsarbeit ist somit ein durchgängiges Stollensystem von rund 7,2 Kilometern zwischen den Baubereichen Maiskogel und Limberg entstanden.
Der neue Triebwasserweg ist das Herzstück des Millionen-Projekts – die Fertigstellung ist für das Jahr 2028 angesetzt.
Auch bei den weiteren Kraftwerken in Kaprun läuft alles auf Schiene, heißt es seitens Projektbetreiber Verbund.
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