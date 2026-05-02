Kraftwerk Kaprun nimmt nächste Hürde

Ein wichtiger Meilenstein ist erreicht! Dieser Tage erfolgte der Durchschlag im neuen Druckwasserstollen für das Kraftwerk Kaprun. Nach 14 Monate langer Präzisionsarbeit ist somit ein durchgängiges Stollensystem von rund 7,2 Kilometern zwischen den Baubereichen Maiskogel und Limberg entstanden.