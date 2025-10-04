Tausende wollen Stainzer Flascherlzug retten

Die Tage für den beliebten Stainzer Flascherlzug könnten gezählt sein: In wenigen Tagen stimmt der Gemeinderat des weststeirischen Schilcherorts über die Einstellung der Nostalgiebahn ab. Doch dagegen regt sich nun massiver Widerstand.
Er brachte in den frühen 1930er-Jahren Tausende Patienten mit ihren Urinflascherln zum berühmten Wunderdoktor Höllerhansl nach Rachling – und bietet noch heute 20.000 begeisterten Ausflüglern jährlich zweieinhalb Stunden Nostalgie pur auf Schienen: der dampfbetriebene Flascherlzug, der auch heute zwischen Stainz und Preding pendelt.
Er ist ein weststeirisches Kulturdenkmal, das allerdings mit einem Ablaufdatum behaftet ist. Denn, wie berichtet: Am 16. Oktober könnte der Stainzer Gemeinderat das Aus für die beliebte Tourismusattraktion beschließen, da diese nicht mehr finanziert werden kann.
Dagegen regt sich jetzt aber massiver Widerstand – nicht nur in der Region. Bis Samstagabend unterzeichneten bereits knapp 1700 Menschen die Onlinepetition für die Rettung des Kleinods (unter openpetition.eu). Außerdem liegen im Zug und in Stainz Unterschriftenlisten auf, mehr als 2000 Signaturen zählt man bereits.
