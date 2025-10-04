Vorteilswelt
Tausende wollen Stainzer Flascherlzug retten

Steiermark
04.10.2025 20:00

Die Tage für den beliebten Stainzer Flascherlzug könnten gezählt sein: In wenigen Tagen stimmt der Gemeinderat des weststeirischen Schilcherorts über die Einstellung der Nostalgiebahn ab. Doch dagegen regt sich nun massiver Widerstand.

Er brachte in den frühen 1930er-Jahren Tausende Patienten mit ihren Urinflascherln zum berühmten Wunderdoktor Höllerhansl nach Rachling – und bietet noch heute 20.000 begeisterten Ausflüglern jährlich zweieinhalb Stunden Nostalgie pur auf Schienen: der dampfbetriebene Flascherlzug, der auch heute zwischen Stainz und Preding pendelt.

Zugfahrten sind beliebter denn je.
Zugfahrten sind beliebter denn je.

Er ist ein weststeirisches Kulturdenkmal, das allerdings mit einem Ablaufdatum behaftet ist. Denn, wie berichtet: Am 16. Oktober könnte der Stainzer Gemeinderat das Aus für die beliebte Tourismusattraktion beschließen, da diese nicht mehr finanziert werden kann.

133 Jahre alt ist die weststeirische Lokalbahn.
Nach 133 Jahren
Fährt Stainzer Flascherlzug mit Volldampf ins Aus?
Dagegen regt sich jetzt aber massiver Widerstand – nicht nur in der Region. Bis Samstagabend unterzeichneten bereits knapp 1700 Menschen die Onlinepetition für die Rettung des Kleinods (unter openpetition.eu). Außerdem liegen im Zug und in Stainz Unterschriftenlisten auf, mehr als 2000 Signaturen zählt man bereits.

