Tausende wollen Stainzer Flascherlzug retten

Dagegen regt sich jetzt aber massiver Widerstand – nicht nur in der Region. Bis Samstagabend unterzeichneten bereits knapp 1700 Menschen die Onlinepetition für die Rettung des Kleinods (unter openpetition.eu). Außerdem liegen im Zug und in Stainz Unterschriftenlisten auf, mehr als 2000 Signaturen zählt man bereits.