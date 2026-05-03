Heißer Start in den Mai bei bis zu 30 Grad Celsius

Bis zu 30 Grad Celsius! Damit startet das Wetter heuer besonders heiß in den Mai. Was vielen nach dem langen und kalten Winter wie Balsam auf der Seele ist, bringt der Natur hingegen zahlreiche Probleme. Im ganzen Bundesland Salzburg ist es noch immer ungewöhnlich trocken. Mittlerweile gehen sogar die Pegelstände der Seen deutlich zurück – ausgerechnet zum Start der Badesaison.