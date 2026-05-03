Was aus der steirischen Kulturstrategie 2030 wurde

Vor einem Jahr übergab Primas das Projekt an die Kulturabteilung. „Da war die Sorge schon groß“, sagt sie. „Die erste große Maßnahme der neuen Regierung gegen die Strategie war, die Volkskultur und die Kultur zu trennen. Wir waren auf einem guten Weg, diese Barrieren abzubauen.“ Dazu kam die umstrittene Neubesetzung des Kulturkuratoriums. Das öffentliche Geld ist bekanntermaßen knapp und könnte noch knapper werden, schafft man die ORF-Landesabgabe tatsächlich ab. „Viele Akteure müssen um ihre Existenz kämpfen. Diese Polarisierung zerlegt die Solidarität in der Gesellschaft“, sagt Primas.