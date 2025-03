Welche Zukunft kommt auf die steirische Kultur zu?

Mehr Transparenz bei Besetzungen

„Wir können das nicht ohne einen Blick auf das Regierungsprogramm diskutieren“, sagte Lidija Krienzer-Radojević. „Das Fördersystem ist wie ein Wettbewerb organisiert. Natürlich gibt es da eine Unzufriedenheit. Genau deshalb ist die Besetzung der Gremien so wichtig – nach Qualitätskriterien, transparent und nachvollziehbar. Dass das nicht in irgendwelchen Hinterzimmern ausgemacht wird.“ Das sei auch in der Kulturstrategie 2030 so erwähnt.