Politiker sollen entscheiden, nicht demonstrieren

Und da gibt es eben Spielräume. In diesem Fall wurde mit dem Recht auf Versammlungsfreiheit argumentiert, was natürlich zulässig ist, aber sicher nicht zwingend gewesen wäre. Man hätte nämlich genauso gut mit der Versorgungssicherheit argumentieren und die Demo auf einen anderen Termin verschieben können. Aber seit sich Demonstranten auf Straßen kleben dürfen und Radfahrer bei Demos auch auf der Autobahn fahren können, darf man sich über nichts mehr wundern.