Übergewicht erhöht Risiko für schwere Infektionen

Das Ergebnis: Je höher der Body-Mass-Index (BMI), desto größer das Risiko für eine schwere Infektion. Personen mit Adipositas Grad I (BMI 30-34,9) hatten ein rund 1,5-fach höheres Risiko als normalgewichtige Menschen (BMI 18,5-24,9). Bei schwerer Adipositas (BMI über 40) war das Risiko fast dreimal so hoch. Besonders deutlich war der Zusammenhang zwischen Adipositas und Haut- sowie Weichteilinfektionen. Zudem fanden sich Hinweise, dass eine Gewichtsabnahme das Risiko senken kann. Die Forscher gehen davon aus, dass starkes Übergewicht die Abwehrkräfte des Körpers beeinträchtigt und Infektionen schwerer verlaufen können.