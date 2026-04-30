Mit Schockanrufen Frau massiv unter Druck gesetzt

Wertgegenstände übergeben

Dieser teilte ihr mit, dass die Schwester der 65-Jährigen an einer schweren Erkrankung leide und ein teures Medikament benötigen würde. In weiterer Folge wurde durch dieses Telefonat eine derartige Drucksituation aufgebaut, dass die 65-Jährige unmittelbar zu ihrem im Bezirk Kufstein liegenden Wohnsitz fuhr und diverse Wertgegenstände für eine angekündigte Übergabe vorbereitete.