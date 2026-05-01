„Spital für daheim“ schließt Versorgungs-Lücke

Ein Sturz, ein Schwächeanfall oder ein Krankenhausaufenthalt – und plötzlich ist für ältere Menschen nichts mehr wie zuvor. Was gestern noch selbstverständlich war, wird über Nacht zum Problem: aufstehen, gehen, sich waschen oder Essen zubereiten. Genau in den ersten kritischen Tagen nach der Entlassung aus dem Spital sieht Dr. Alexander Blaicher eine bisweilen lebensgefährliche Lücke im Pflegesystem. Denn zwischen Akutereignis und organisierter Langzeitpflege vergeht oft wertvolle Zeit. Angehörige stehen plötzlich unter Druck, während Pflegebedarf erst erhoben, Einstufungen organisiert und Kapazitäten geplant werden müssen. Tage oder sogar Wochen können vergehen