Was Eltern über „smartes“ Spielzeug wissen müssen

Expertin prüfte 13 Datensicherheit bei Smart Toys

Isabel Wagner, Professorin für Cyber Security an der Universität Basel, referierte im Rahmen der Ringvorlesung „Privatsphäre in der digitalen Welt“ an der Universität Salzburg zu ihrem Forschungsthema „Smart Toys – interaktive Freunde oder Überwachungsanlagen?“. Dem Publikum eröffnete sie einen Einblick in Datenschutz, Sicherheit und Transparenz bei beliebten Smart Toys.