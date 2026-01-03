Handelsbilanzüberschuss auf Rekordniveau

Wettbewerbsfähigkeit hat gelitten

Fakt bleibt aber: In Sachen Wettbewerbsfähigkeit ist Vorarlberg in den vergangenen Jahren zurückgefallen, so wie in ganz Österreich sind die Lohnstückkosten deutlich stärker gestiegen als im europäischen Schnitt. Umso wichtiger sei es daher, die Rahmenbedingungen zu verbessern und vor allem auch neue Märkte zu erschließen, betont Wirtschaftskammerpräsident Karlheinz Kopf: „Internationale Märkte sind keine Selbstläufer. Vorarlbergs beachtlichen Exportzahlen in schwierigen Zeiten basieren auf großem unternehmerischem Einsatz. Die Politik muss handeln, um für diese Unternehmen Freihandelsabkommen wie Mercosur zu fördern und den weltweiten Marktzugang zu erleichtern. Diese Chance nicht zu nutzen, wäre mehr als fahrlässig.“ Politik und bäuerliche Interessenvertretungen seien gefordert, ihre Blockadehaltungen bezüglich des Freihandelspakts mit Südamerika endlich aufzugeben: „Die Diskussion darf nicht auf einzelne Agrarprodukte oder ein paar Kilo Fleisch reduziert werden“, spricht Kopf Klartext.