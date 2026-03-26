Der viel diskutierte Würfel wird zu Gastro-Betrieb

Immobilien und Kultur waren zwei große Themen im Innsbrucker Gemeinderat. Einmal bleibt die Kultur: Die junge Talstation wurde wie berichtet gerettet, ein Fahrplan zur Sanierung wurde nun vorgelegt. Einmal geht die Kultur: Der Verein „Reif für die Insel“ kann sich den „Würfel“ vor dem Landestheater offenbar nicht mehr leisten und zieht die Interessensbekundung zurück, ein junger Gastronom wird übernehmen. Seitens der Stadt werden 481.000 Euro investiert. „Für mich ist der Umgang mit dem Kubus unterirdisch, so geht man nicht mit Menschen um“, meint GR Birgit Winkel (DNI). Die FPÖ hätte das Gebäude am liebsten abreißen lassen und das Geld stattdessen in ein neues Hofgarten-Café investiert.