Oft steht Freibadgemeinden das Wasser bis zum Hals

Pulkau hat Pächterin – Renovierungskosten sind Gemeinde aber zu hoch

Während in Kreuzstetten die Gemeinde eine treibende Kraft für die Öffnung des Freibades ist, genügten in Pulkau im Bezirk Hollabrunn nicht mal 1760 Unterschriften, um die Kommune dazu zu bewegen, ähnliche Anstrengungen zu organisieren. Im Gegenteil: Dort überlässt man es Pächterin Claudia Silberbauer, Lösungen für die anstehenden Sanierungsarbeiten zu finden – Arbeitsgruppen von Bürgern sollen die Planung anstehender Finanzierungen übernehmen. Pulkaus Bürgermeister Leo Ramharter will nicht 114.000 Euro investieren, da im Gegenzug nur mit etwa 22.000 Euro Einnahmen gerechnet wird.