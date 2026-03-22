Wo man heuer in NÖ gratis baden gehen kann

Weil sich kein Bademeister fand und Personal generell teuer ist, darf man in Krumbach in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt, erstmals kostenlos ins Freibad. Auch in Gutenstein überdenkt man neue Varianten der Freibadbetreibung an.
Anfang Juni ist es wieder so weit: Das Freibad Krumbach im Bezirk Wiener Neustadt öffnet wieder seine Tore. Und das diesmal für alle kostenlos.
Entschlossen hat man sich für diesen Schritt aus Spargründen. Denn wenn kein Eintritt verlangt wird, brauche man auch keinen Kassier und auch keinen Bademeister, erklärt Bürgermeister Andreas Stacherl. Letzterer sei nämlich besonders schwer zu finden. Und: „Es ist uns ein großes Anliegen, das Freibad trotz wirtschaftlicher Herausforderungen weiterzuführen“.
Ich appelliere an alle Besucher, Eigenverantwortung zu übernehmen und gemeinsam auf Sicherheit, Sauberkeit und gegenseitige Rücksichtnahme zu achten.
Andreas Stacherl, Bürgermeister von Krumbach
Bild: Gemeinde Krummbach
Personal vom Badbuffet ist „Mädchen für alles“
Das Badbuffet werde jedoch weitergeführt, zwar ohne eigenen Pächter, dafür von Praktikanten oder Gemeindemitarbeitern. „Diese werden auch, bedingt durch die Nähe zum Becken, immer ein Auge auf die Badenden haben“, verspricht der Bürgermeister. Und sich auch um allfällige Aufgaben wie Sonnenschirmverleih oder Klopapiernachfüllung kümmern.
Auch um die Wasserqualität brauche man sich nicht zu sorgen. „Mitarbeiter Norbert Riegler sorgt weiterhin verlässlich für regelmäßige Überprüfungen“, verspricht der Bürgermeister. Ob das Bad geöffnet ist oder nicht, ist jederzeit auf der Homepage ersichtlich. Stacherl hofft, durch den Gratiseintritt vielleicht auch zusätzliche Gäste anlocken zu können. So würde man auch mit dem Buffet mehr Einnahmen lukrieren, so Stacherl zuversichtlich.
Gutenstein überlegt Vereinsmodell wie in Edlach
Auch im finanziell gebeutelten Ort Gutenstein, ebenfalls Bezirk Wiener Neustadt, überlegt man derzeit zwei Alternativen für die Zukunft des Freibades. „Wir schauen, ob wir es entweder wie in Krumbach, oder vielleicht auch wie in Edlach gestalten können“, so Vizebürgermeisterin Hildegard Ramberger.
Aufsperren werden wir auf jeden Fall. Wir müssen jedoch einen Plan fürs Land machen, wie wir in Zukunft Kosten einsparen können.
Hildegard Ramberger, Vizebürgermeisterin Gutenstein
Bild: Gemeinde Gutenstein
Am 25. März um 18 Uhr lädt die Gemeinde alle Bürger zu einer Infoveranstaltung ein, bei der Johannes Ribeiro da Silva aus Reichenau darüber informieren wird, wie er das Alpenstrandbad Edlach im Bezirk Neunkirchen mithilfe eines eigens gegründeten Vereins gerettet hat und nun erfolgreich führt.
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