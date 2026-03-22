Wo man heuer in NÖ gratis baden gehen kann

Auch um die Wasserqualität brauche man sich nicht zu sorgen. „Mitarbeiter Norbert Riegler sorgt weiterhin verlässlich für regelmäßige Überprüfungen“, verspricht der Bürgermeister. Ob das Bad geöffnet ist oder nicht, ist jederzeit auf der Homepage ersichtlich. Stacherl hofft, durch den Gratiseintritt vielleicht auch zusätzliche Gäste anlocken zu können. So würde man auch mit dem Buffet mehr Einnahmen lukrieren, so Stacherl zuversichtlich.