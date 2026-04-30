Privates Windrad dreht sich bei NÖ-Landwirten

Normalerweise gehören große Windkraftanlagen Energiekonzernen. In Bruck an der Leitha wird jetzt ein Klein-Windrad für den Privatgebrauch getestet.
Moderne Windräder sind meist zwischen 120 und 160 Meter hoch. An der niederösterreichischen Grenze zum Burgenland dreht sich nun ein Exemplar, das nur acht Meter hoch ist, auf einer privaten Wiese. „Wir wollen in Zukunft auch kleinen Firmen und Landwirten Windräder ermöglichen“, betont Wendy-Geschäftsführer Michael Strudler im „Krone“-Gespräch. Der erst 23-Jährige hat mit Mitgründer Andreas Stommer und einem kleinen Team ein innovatives Kleinwindrad-Start-Up aufgebaut. Unter dem Namen „Wendy“ wollen sie ihre Prototypen nun an den Mann bringen.
Die Mini-Windräder seien perfekt für Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe. „Das hat alles in der HTL als Diplomarbeit begonnen“, erzählt Strudler über die Entstehung der Technik. Die Firma ist eigentlich im burgenländischen Podersdorf beheimatet. Die Windkraftanlage „für daheim“ sieht auch anders aus, als die bekannten Windräder. Senkrechte Rotorblätter drehen sich um den Mast herum. Derzeit wird der Prototyp beim Biohof Gerhard Perger getestet. Bis zu zwei Kilowattstunden können erzeugt werden.
Burgenland stärker reglementiert
„Durch ein vertikales Klappensystem erreichen die Wendy-Anlagen eine sehr stabile Effizienz“ , sagt der Entwickler. Bei stärkerem Wind werden die Klappen automatisch eingezogen. Bei stärkerem Wind werden die Klappen automatisch eingezogen. Im Burgenland seien die Windzonen derzeit stärker reglementiert. Windkraftanlagen dürfen nur außerhalb des Wohn- und Ortsgebietes und innerhalb von Gewerbe- und Industriegebieten aufgestellt werden. Daher werden das „Wendy“-Windrad jetzt erst Mal in Niederösterreich getesetet. Doch das Potenzial ist groß, sagt auch der Energiepark-Bruck, der das Projekt bedreut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.