Privates Windrad dreht sich bei NÖ-Landwirten

Burgenland stärker reglementiert

„Durch ein vertikales Klappensystem erreichen die Wendy-Anlagen eine sehr stabile Effizienz“ , sagt der Entwickler. Bei stärkerem Wind werden die Klappen automatisch eingezogen. Bei stärkerem Wind werden die Klappen automatisch eingezogen. Im Burgenland seien die Windzonen derzeit stärker reglementiert. Windkraftanlagen dürfen nur außerhalb des Wohn- und Ortsgebietes und innerhalb von Gewerbe- und Industriegebieten aufgestellt werden. Daher werden das „Wendy“-Windrad jetzt erst Mal in Niederösterreich getesetet. Doch das Potenzial ist groß, sagt auch der Energiepark-Bruck, der das Projekt bedreut.