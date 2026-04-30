Congress Messe Innsbruck: Duo übernimmt vorerst

80 Mitarbeiter und rund 500 Events jährlich

Die Congress Messe Innsbruck ist eine Partnerin für Kongresse, Messen, Veranstaltungen und Events und spielt eine Schlüsselrolle in der wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung der Region. Mit etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie über 100 Fallweisen Beschäftigten werden pro Jahr 450 bis 500 Veranstaltungen unterschiedlichster Art an den drei Standorten Congress Innsbruck, Messe Innsbruck und congresspark igls durchgeführt. Dabei werden insgesamt zwischen 500.000 und 600.000 Besucher begrüßt.