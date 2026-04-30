Congress Messe Innsbruck: Duo übernimmt vorerst

Wechsel in der Geschäftsführung der Congress Messe Innsbruck (CMI)! Da der bisherige GF, Christian Mayerhofer, ausscheidet, übernimmt interimistisch ein Duo seinen Posten. Die Gesellschafter setzten damit auf Kontinuität.
Der langjährige Geschäftsführer der CMI, Christian Mayerhofer, tritt zur Seite. Mayerhofer leitete seit 2013 die Geschäfte des Tiroler Leitbetriebs. Er scheidet nun aus persönlichen Gründen aus. Die Gesellschafter der CMI – Stadt Innsbruck, Land Tirol, Wirtschaftskammer Tirol sowie der Tourismusverband Innsbruck und seine Feriendörfer – setzen auf Kontinuität und haben die Ausschreibung der Geschäftsführung angekündigt.
Bis dahin übernimmt interimistisch ein Duo die Geschäftsführung. Die beiden Prokuristen Astrid Kirchbichler, Leiterin Finanzen und Personal, sowie Hansjörg Stern, Betriebsleiter Messe treten in die Fußstapfen Mayerhofers.
Beide sind mit den operativen Abläufen des Unternehmens vertraut und werden in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Ausrichtung der CMI weiterführen.
Congress Messe Innsbruck
„Beide sind bestens mit den operativen Abläufen des Unternehmens vertraut und werden in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die strategische Ausrichtung der CMI weiterführen“, heißt es seitens des Unternehmens.
Unter der Leitung von Mayerhofer hat sich die Congress Messe Innsbruck sehr positiv entwickelt, das Angebotsportfolio wurde kontinuierlich erweitert und die Wettbewerbsfähigkeit sowie das nationale und internationale Renommee des Unternehmens wurden gestärkt. Auch die pandemiebedingten Herausforderungen im Veranstaltungssegment konnten weitsichtiger und besonnener Führung erfolgreich gemeistert werden.
80 Mitarbeiter und rund 500 Events jährlich
Die Congress Messe Innsbruck ist eine Partnerin für Kongresse, Messen, Veranstaltungen und Events und spielt eine Schlüsselrolle in der wirtschaftlichen und touristischen Entwicklung der Region. Mit etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie über 100 Fallweisen Beschäftigten werden pro Jahr 450 bis 500 Veranstaltungen unterschiedlichster Art an den drei Standorten Congress Innsbruck, Messe Innsbruck und congresspark igls durchgeführt. Dabei werden insgesamt zwischen 500.000 und 600.000 Besucher begrüßt.
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