Drei Unternehmen der TDE-Gruppe sind insolvent

Laut KSV1870 hat die Gesellschaft Schulden in der Höhe von 4,2 Millionen Euro. Von der Insolvenz betroffen sind demnach 31 Mitarbeiter sowie 19 Gläubiger. Auch die TDE Thonhauser Data Engineering GmbH soll saniert und fortgeführt werden, einzelne Teilbereiche sollen jedoch geschlossen werden. Laut Unternehmen blieben erwartete Großaufträge aus, da es zu einer überraschenden Aufkündigung eines Rahmenvertrages, der die Vermarktung der Produkte vorgesehen hätte, kam. Bereits seit Ende 2025 sei es zu Umsatzeinbußen gekommen.