Drei Unternehmen der TDE-Gruppe sind insolvent

Gleich drei steirische Unternehmen der TDE-Gruppe haben ein Insolvenzverfahren beantragt. Die Schuldensumme soll zusammengefasst über neun Millionen Euro betragen. Zwei der drei Betriebe sollen saniert und fortgeführt werden.
Die TDE Digital GmbH, TDE Thonhauser Data Engineering GmbH und TDE Energy GmbH mit Sitz in Leoben haben jeweils ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Leoben beantragt. Die drei Firmen sind Teil der in der Erdölbranche tätigen TDE-Gruppe, die aus mehreren in- und ausländischen Gesellschaften besteht. Laut KSV1870 soll sich die zusammengefasste Schuldensumme der Betriebe auf über neun Millionen Euro belaufen.
Neuausrichtung führte zu Schwierigkeiten
Die TDE Digital GmbH ist innerhalb der TDE-Gruppe mit zentralen Servicefunktionen betraut. Durch den Erwerb von eigenen Technologien im Bereich der Öl- und Gasproduktionstechnik verfolgte das Unternehmen das Ziel, technische Lösungen weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Parallel dazu wurde ein Vertrieb aufgebaut, um die kommerzielle Nutzung dieser Technologien für sich und die Gruppengesellschaften voranzutreiben.
Die Passiva der Gesellschaft betragen rund 4,8 Millionen Euro. Beantragt wird eine Sanierung des Unternehmens, die Fortführung des Betriebs ist beabsichtigt. 22 Dienstnehmer und 43 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Als Grund dafür werden wirtschaftliche Schwierigkeiten infolge einer strategischen Neuausrichtung und Erweiterung der unternehmerischen Tätigkeit angegeben. Der erwartete wirtschaftliche Erfolg daraus blieb aus.
Umsatzeinbußen seit 2025
Das global tätige Technologieunternehmen TDE Thonhauser Data Engineering GmbH ist auf softwarebasierte Dienstleistungen zur Erfassung und Analyse von Messdaten von Bohranlagen in der Energieindustrie spezialisiert. Dadurch können Daten in Echtzeit erfasst, in Rechenzentren übertragen und automatisiert verarbeitet werden.
Laut KSV1870 hat die Gesellschaft Schulden in der Höhe von 4,2 Millionen Euro. Von der Insolvenz betroffen sind demnach 31 Mitarbeiter sowie 19 Gläubiger. Auch die TDE Thonhauser Data Engineering GmbH soll saniert und fortgeführt werden, einzelne Teilbereiche sollen jedoch geschlossen werden. Laut Unternehmen blieben erwartete Großaufträge aus, da es zu einer überraschenden Aufkündigung eines Rahmenvertrages, der die Vermarktung der Produkte vorgesehen hätte, kam. Bereits seit Ende 2025 sei es zu Umsatzeinbußen gekommen.
TDE Energy wird geschlossen
Das Forschungs- und Entwicklungsunternehmen TDE Energy GmbH entwickelte Technologien im Energiesektor und bot Lösungen zur Unterstützung der globalen Energiewende an. Die unternehmerischen Tätigkeiten wurden bereits weitgehend eingestellt, ein Konkursverfahren wurde beantragt.
Das Unternehmen gab an, dass erforderliche Fördermittel nicht akquiriert werden konnten. Zudem gelang es nicht, die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse im erforderlichen zeitlichen Rahmen in marktfähige Produkte zu überführen. Es wird keine Fortführung beabsichtigt, ein Dienstnehmer und neun Gläubiger sind betroffen.
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