Serious injuries
Car collides with e-scooter: Twelve-year-old girl killed
Tragic accident in Oberndorf (Lower Austria): A 12-year-old girl was riding an e-scooter with a friend on Wednesday evening when she collided with a car at an intersection. Help arrived too late—the girl succumbed to her serious injuries.
The car suddenly collided with the e-scooter at the intersection, as confirmed by the Lower Austrian police. How the collision occurred has not yet been fully clarified.
One thing is certain, however: The child had been riding the scooter with another girl when the fatal collision occurred.
Second girl seriously injured
The second girl on the e-scooter was flown to Linz by emergency helicopter, according to a police statement. The car driver was apparently not injured in the collision, reported ORF Lower Austria. One of the girls could not be saved and died from her severe injuries.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.