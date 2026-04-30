Raser mit über 200 km/h auf A2 aus Verkehr gezogen

Gleich zwei Raser konnten am Mittwoch auf der A2 bei Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aus dem Verkehr gezogen werden: Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei in Fahrtrichtung Graz wurde zuerst ein Motorradlenker auffällig. Der 38-jährige Serbe war mit einem Beifahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Es wurden 203 km/h bei erlaubten 130 km/h gemessen. Der Mann wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein sofort vorläufig abgenommen und es kam zu einer Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.