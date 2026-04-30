Raser mit über 200 km/h auf A2 aus Verkehr gezogen

Am Mittwoch kam es auf der Südautobahn bei Bad Waltersdorf zu zwei Führerscheinabnahmen: Ein Motorradfahrer wurde mit 203 km/h gestoppt, ein Pkw-Lenker mit 202 km/h. Beide wurden angezeigt.
Gleich zwei Raser konnten am Mittwoch auf der A2 bei Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) aus dem Verkehr gezogen werden: Bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei in Fahrtrichtung Graz wurde zuerst ein Motorradlenker auffällig. Der 38-jährige Serbe war mit einem Beifahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Es wurden 203 km/h bei erlaubten 130 km/h gemessen. Der Mann wurde angehalten, ihm wurde der Führerschein sofort vorläufig abgenommen und es kam zu einer Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld.
Nur wenig später, gegen 17 Uhr, wurde in derselben Fahrtrichtung ein viel zu schneller Pkw angehalten. Bei einem 22-jährigen Lenker aus Slowenien wurde eine Geschwindigkeit von 202 km/h bei erlaubten 130 km/h festgestellt. Auch sein Führerschein wurde vorerst von den Beamten konfisziert. Der 22-Jährige wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart angezeigt.
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