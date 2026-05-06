Ein Monat, 30 Wege, um Artenvielfalt zu entdecken

Salzburg: Auf der Suche nach der Schwarzen Mörtelbiene

Am Mönchsberg verbirgt sich zwischen Fels, Trockenhängen und alten Mauern ein überraschend wertvoller Lebensraum. Bei der rund dreistündigen Exkursion am 29. Mai (ab 14.30 Uhr) dreht sich alles um Wildbienen, ihr Leben und ihre ökologische Bedeutung. Im Mittelpunkt steht die Schwarze Mörtelbiene, in Salzburg äußerst selten, am Mönchsberg aber mit etwas Glück direkt zu beobachten. Anmeldung und Informationen hier