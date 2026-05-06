Ein Monat, 30 Wege, um Artenvielfalt zu entdecken

Der Österreichische Naturschutzbund widmet den gesamten Mai der Artenvielfalt. Mit einem bundesweiten Programm aus Exkursionen, Wanderungen und Vorträgen bietet die Organisation spannende Möglichkeiten, die heimische Tier- und Pflanzenwelt zu erleben.
Anlässlich des Internationalen Tages der Artenvielfalt am 22. Mai bietet der Naturschutzbund Österreich heuer erstmals einen ganzen Monat lang ein buntes Veranstaltungsprogramm an.
Den ganzen Mai lang stehen Biodiversität und Artenvielfalt im Mittelpunkt. Von Wildbienen und Orchideen über Bodenlebewesen bis hin zu Fledermäusen. Österreich beherbergt tausende Tier- und Pflanzenarten – viele davon sind bedroht.
Fachlich begleitet von Experten des Naturschutzbundes, richten sich die Veranstaltungen an alle Interessierten – unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen. Das Programm ist bewusst breit angelegt. Von praktischen Naturschutzaktionen bis hin zu Online-Angeboten, verteilt über das gesamte Bundesgebiet.
Wien: Fledermausexkursion im Stadtpark
Wenn die Dämmerung über Wien hereinbricht, beginnt ihr Reich. Naturschutzbund-Expertin Judith Ullmann führt am 8. Mai durch den Stadtpark. Ein Abendspaziergang, der Groß und Klein in die faszinierende Welt der lautlosen Jäger eintauchen lässt. Anmeldung und Information hier
Vorarlberg: Faszinierende Vielfalt am Schlossberg
Der Schlossberg in Hohenems erhebt sich als markanter Felssockel im Rheintal und bietet ein vielfältiges Mosaik an Lebensräumen, von warmen Südlagen bis zu kühlen Nordhängen. Am Samstag, 9. Mai, steht bei der zwei- bis dreistündigen Exkursion die Insektenwelt im Mittelpunkt. Anmeldung und Information hier
Niederösterreich: Vom Ziesel bis zur Donaukahnschnecke
Per Fahrrad durch das südwestliche Tullnerfeld: Am 16. Mai führt die Route zu artenreichen Wiesen, entlang von Großer Tulln und Perschling, zur Zieselkolonie in Trasdorf und zu den Ausgleichsflächen der ÖBB, mit viel Wissenswertem über seltene Lebensräume und die Landschaftsgeschichte der Region. Anmeldung und Information hier
Oberösterreich: Mitmachaktion Magerwiese Hausleiten/Steyr
22. Mai geht es auf die Magerwiese Hausleiten in Steyr. Auf der seit Jahren mit Schafen beweideten Wiese werden Gehölze zurückgeschnitten und invasive Pflanzen wie die Kanadische Goldrute ausgerissen, damit seltene heimische Arten wieder mehr Raum bekommen. Festes Schuhwerk, Handschuhe und Sonnenschutz mitbringen. Anmeldung und Information hier
Salzburg: Auf der Suche nach der Schwarzen Mörtelbiene
Am Mönchsberg verbirgt sich zwischen Fels, Trockenhängen und alten Mauern ein überraschend wertvoller Lebensraum. Bei der rund dreistündigen Exkursion am 29. Mai (ab 14.30 Uhr) dreht sich alles um Wildbienen, ihr Leben und ihre ökologische Bedeutung. Im Mittelpunkt steht die Schwarze Mörtelbiene, in Salzburg äußerst selten, am Mönchsberg aber mit etwas Glück direkt zu beobachten. Anmeldung und Informationen hier
Das gesamte österreichweite Veranstaltungsprogramm zu den „Wochen der Artenvielfalt“ gibt es hier
Schon vorher loslegen mit dem Artenquiz
Wer sich schon vorab auf die Veranstaltungen vorbereiten möchte, findet auf naturbeobachtung.at einen interaktiven Artenquiz. Spielerisch lassen sich heimische Tier- und Pflanzenarten kennenlernen. Eine einfache und unterhaltsame Art, die Natur mit neuen Augen zu sehen.
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