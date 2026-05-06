Bei Starthilfe von Pkw gerammt: 78-Jähriger stirbt

Auf dem Parkplatz des LKH Bruck an der Mur (Steiermark) kam es am Montag zu einem tödlichen Unfall. Beim Versuch, seinem Auto Starthilfe zu geben, wurde ein Pensionist (78) von einem Pkw gerammt und stürzte zu Boden. Einen Tag später erlag er seinen Verletzungen.
Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in Bruck an der Mur. Das Auto eines 78-Jährigen sprang nicht mehr an, weshalb er einen Taxilenker um Starthilfe bat. Der 52-Jährige blieb am Parkplatz des Landeskrankenhauses stehen und stellte sein Auto direkt neben dem des Pensionisten ab.
Zu Boden gestoßen
Dabei kam es zu dem heiklen Zwischenfall: Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch der 78-Jährige, der hinter seinem Pkw stand, zu Boden gestoßen wurde. Er verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er sofort ins Spital gebracht werden musste. Dort verschlechterte sich sein Zustand – nach der Überstellung nach Leoben erlag er einen Tag später seinen Verletzungen.
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