Bei Starthilfe von Pkw gerammt: 78-Jähriger stirbt

Zu Boden gestoßen

Dabei kam es zu dem heiklen Zwischenfall: Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch der 78-Jährige, der hinter seinem Pkw stand, zu Boden gestoßen wurde. Er verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er sofort ins Spital gebracht werden musste. Dort verschlechterte sich sein Zustand – nach der Überstellung nach Leoben erlag er einen Tag später seinen Verletzungen.