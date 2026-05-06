Gift im Brei: Alles hängt nun an diesem Gutachten

Welche konkrete Substanz verwendet wurde, ist offiziell nicht bestätigt. Aus ermittlungstaktischen Gründen halten sich die Behörden dazu bedeckt. Medienberichten zufolge könnte es sich jedoch um den blutgerinnungshemmenden Wirkstoff Bromadiolon handeln. Zudem soll in dem betroffenen Glas ein Bitterstoff gefunden worden sein, der möglicherweise dazu dienen sollte, dass Babys den Brei wieder ausspucken.